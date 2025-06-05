Вандалы повредили исторический маяк Тэрритаун в Нью-Йорке

В результате инцидента был нанесен ущерб на сумму не менее 100 тысяч долларов, и эта сумма, по предварительным оценкам, может увеличиться после завершения полной оценки. Огонь охватил почти весь деревянный первый этаж маяка, сообщил первый заместитель комиссара округа Вестчестер Питер Тарталья. Внутри были уничтожены антикварные книги 1800-х и начала 1900-х годов, а также мебель и другие исторические предметы.