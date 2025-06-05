Вандалы повредили исторический маяк Тэрритаун в Нью-Йорке

Группа из четырех мужчин проникла в исторический маяк Тэрритаун, расположенный в Сонной Лощине, и устроила там пожар, что привело к значительным разрушениям интерьера и уничтожению ценного антиквариата.
Работник округа, заметивший дым, исходящий от конического пятиэтажного сооружения в субботу утром, обнаружил повреждения внутри маяка. Полиция и пожарные быстро отреагировали, потушили огонь и зафиксировали серьезные повреждения: пострадало напольное покрытие на первом этаже, а также были разбиты окна.
В результате инцидента был нанесен ущерб на сумму не менее 100 тысяч долларов, и эта сумма, по предварительным оценкам, может увеличиться после завершения полной оценки. Огонь охватил почти весь деревянный первый этаж маяка, сообщил первый заместитель комиссара округа Вестчестер Питер Тарталья. Внутри были уничтожены антикварные книги 1800-х и начала 1900-х годов, а также мебель и другие исторические предметы.
Полиция разместила на своей странице в соцсетях снимки с камер наблюдения, на которых запечатлены четверо молодых людей возле маяка. В настоящее время никаких арестов не произведено.
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