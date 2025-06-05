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Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в лесах в связи с природными пожарами

Решение о введении режима ЧС в лесах на всей территории Хабаровского края принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности края. Об этом сообщил региональный Минсельхоз.

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Источник: Freepik

По данным на 4 июня, площадь лесных пожаров в регионе приближалась к 7,8 тыс. га, всего насчитывалось пять очагов. С начала пожароопасного сезона зафиксировано свыше 90 пожаров на общей площади свыше 44 тыс. га.

В крае установилась сухая погода, способствующая росту числа пожаров в лесах. В Верхнебуреинском и Хабаровском районах уже действовали режимы ЧС в лесах муниципального характера (еще в 16 районах вводился особый противопожарный режим). Распространить действие режима ЧС на всю тайгу региона решено во избежание ухудшения лесопожарной обстановки.

В рамках режима ЧС будут увеличена кратность патрулирования, активизирована работа инспекторов лесоохраны, повышены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности.