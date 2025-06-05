Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в лесах в связи с природными пожарами

В крае установилась сухая погода, способствующая росту числа пожаров в лесах. В Верхнебуреинском и Хабаровском районах уже действовали режимы ЧС в лесах муниципального характера (еще в 16 районах вводился особый противопожарный режим). Распространить действие режима ЧС на всю тайгу региона решено во избежание ухудшения лесопожарной обстановки.