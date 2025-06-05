В Кабардино-Балкарии туристка из Челябинска упала в обрыв со смотровой площадки

По данным ГУ МЧС по КБР, 62-летняя туристка из Челябинска, вместе с супругом приехавшая в горы в составе экскурсионной группы из шести человек, на смотровой площадке в районе водопадов подошла близко к краю обрыва и, потеряв равновесие, сорвалась. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия выезжали пять спасателей.