В Кабардино-Балкарии туристка из Челябинска упала в обрыв со смотровой площадки

Трагедия произошла вечером 4 июня в урочище Джилы-Су Зольского района.
По данным ГУ МЧС по КБР, 62-летняя туристка из Челябинска, вместе с супругом приехавшая в горы в составе экскурсионной группы из шести человек, на смотровой площадке в районе водопадов подошла близко к краю обрыва и, потеряв равновесие, сорвалась. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия выезжали пять спасателей.
«Поисковые работы в урочище Джилы-Су завершены. Тело погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.
Проверки по данному факту проводят СКР и прокуратура. «По результатам при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.
«По факту гибели туристки в урочище Джилы-Су проводится доследственная проверка… Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в региональном следственном управлении.