Пожар произошел в многоэтажке на улице 25-го Октября в Иркутске

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, к тушению огня привлекались 19 специалистов и шесть единиц техники. Площадь возгорания составила 9 кв. метров. В настоящее время пожар ликвидирован, на месте работают дознаватели ведомства. Погибших и пострадавших нет.