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Пожар произошел в многоэтажке на улице 25-го Октября в Иркутске

К тушению возгорания привлекались 19 специалистов и шесть единиц техники.

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Источник: МЧС РФ

Пожар произошел в многоэтажке на улице 25-го Октября в Иркутске сегодня, 5 июня, в утреннее время. Место возгорания находилось в цокольном помещении жилого дома, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, к тушению огня привлекались 19 специалистов и шесть единиц техники. Площадь возгорания составила 9 кв. метров. В настоящее время пожар ликвидирован, на месте работают дознаватели ведомства. Погибших и пострадавших нет.

Ранее агентство сообщало, что в Братске произошел пожар в квартире из-за возгорания лампового телевизора. Огнеборцы эвакуировали восемь человек из задымленного подъезда, еще 10 жильцов покинули здание самостоятельно.