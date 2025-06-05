Новосибирские спасатели нашли тело подростка, утонувшего в Оби. ЧП произошло недалеко от парка «Арена». 14-летний парень вместе с компанией отдыхал на берегу. По предварительной информации, он решил искупаться и не смог выбраться из воды.
Свидетели происшествия рассказали, что в этом месте находится яма и сильное течение, так как они пытались самостоятельно найти его, пока другие вызывали спасателей.
Поисковые работы проводились водолазами и с помощью эхолота. Подросток был обнаружен на дне реки.
По данному факту региональный СК проводит уголовно-процессуальную проверку.