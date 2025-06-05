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Новосибирские спасатели нашли тело подростка, утонувшего в Оби

Они подняли его со дна реки.

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Источник: Без источника

Новосибирские спасатели нашли тело подростка, утонувшего в Оби. ЧП произошло недалеко от парка «Арена». 14-летний парень вместе с компанией отдыхал на берегу. По предварительной информации, он решил искупаться и не смог выбраться из воды.

Свидетели происшествия рассказали, что в этом месте находится яма и сильное течение, так как они пытались самостоятельно найти его, пока другие вызывали спасателей.

Поисковые работы проводились водолазами и с помощью эхолота. Подросток был обнаружен на дне реки.

По данному факту региональный СК проводит уголовно-процессуальную проверку.