Слюсарь: При падении обломков БПЛА были повреждены два дома в Ростовской области

Он уточнил, что повреждения были зафиксированы в хуторе Сулин. Из-за падения обломков БПЛА в одном доме была частично разрушена кровля, в другом — разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай и разбита машина. Также загорелся легковой автомобиль, припаркованный у магазина.