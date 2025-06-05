Слюсарь: При падении обломков БПЛА были повреждены два дома в Ростовской области

В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область были повреждены несколько домов и машин. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что повреждения были зафиксированы в хуторе Сулин. Из-за падения обломков БПЛА в одном доме была частично разрушена кровля, в другом — разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай и разбита машина. Также загорелся легковой автомобиль, припаркованный у магазина.
По данным оперативных служб, никто не пострадал.
— Военные продолжают отражать атаку врага. Информация уточняется, — написал Слюсарь в Telegram-канале.
ВСУ атакуют Ростовскую область беспилотниками. По предварительным данным, противник пытается ударить по аэродрому в Миллерово. Об этом 5 июня сообщил Telegram-канал Shot.