Руководители ГК «Пикет» получили срок за незаконную банковскую деятельность

Параллельно продолжается расследование дела о поставке бракованных бронежилетов. По данным следствия, компания «Пикет» поставила Минобороны более 20 тысяч бронежилетов, не соответствующих требованиям контракта. Есипову и Антоновой вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). На скамье подсудимых также находятся начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко (обвиняется в мошенничестве) и другие фигуранты, включая Сергея Семенихина, Александра Ермакова, Виктора Астапенко и Михаила Богданова, которым предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).