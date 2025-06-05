Руководители ГК «Пикет» получили срок за незаконную банковскую деятельность

Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов и финансовый директор Виктория Антонова, фигуранты уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России, в октябре прошлого года были приговорены к двум годам колонии общего режима за незаконную банковскую деятельность. Об этом агентству РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Суд установил, что Есипов и Антонова действовали в составе организованной группы, осуществляя банковские операции без лицензии и получая доход в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ). Еще один фигурант, Свистунов, получил условный срок. В понедельник Московский городской суд отклонил апелляции защиты, оставив приговор в силе, несмотря на доводы о полном возмещении ущерба.
Параллельно продолжается расследование дела о поставке бракованных бронежилетов. По данным следствия, компания «Пикет» поставила Минобороны более 20 тысяч бронежилетов, не соответствующих требованиям контракта. Есипову и Антоновой вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). На скамье подсудимых также находятся начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко (обвиняется в мошенничестве) и другие фигуранты, включая Сергея Семенихина, Александра Ермакова, Виктора Астапенко и Михаила Богданова, которым предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Большинство обвиняемых находятся под стражей, за исключением Вячеслава Портянникова, отпущенного под домашний арест после признания вины. Предварительное следствие завершено, и в ближайшее время дело будет направлено в суд.
Ранее сообщалось, что обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов отправится служить в зону СВО.