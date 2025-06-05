Автобус с десятками пассажиров загорелся на трассе Астана — Алматы (видео)

Как рассказали в ведомстве, на 960-м километре автодороги «Астана — Караганда — Алматы» в Абайском районе Карагандинской области произошло возгорание в моторном отсеке пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Астана — Шымкент».
Пожар в моторном отсеке был ликвидирован до прибытия противопожарной службы.
"Однако благодаря оперативным действиям спасателей, все пассажиры были эвакуированы и доставлены в придорожный кемпинг, где им оказана необходимая помощь.
В салоне находились 34 пассажира, в том числе 9 детей. Были среди пассажиров и 5 граждан Узбекистана", — говорится в сообщении министерства.
Пострадавших в результате ЧП нет.