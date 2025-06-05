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Автобус с десятками пассажиров загорелся на трассе Астана — Алматы (видео)

Вчера вечером в Карагандинской области загорелся маршрутный автобус, следовавший из Астаны в Шымкент. Спасатели эвакуировали больше 30 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: pexels.com

Как рассказали в ведомстве, на 960-м километре автодороги «Астана — Караганда — Алматы» в Абайском районе Карагандинской области произошло возгорание в моторном отсеке пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Астана — Шымкент».

Пожар в моторном отсеке был ликвидирован до прибытия противопожарной службы.

"Однако благодаря оперативным действиям спасателей, все пассажиры были эвакуированы и доставлены в придорожный кемпинг, где им оказана необходимая помощь.

В салоне находились 34 пассажира, в том числе 9 детей. Были среди пассажиров и 5 граждан Узбекистана", — говорится в сообщении министерства.

Пострадавших в результате ЧП нет.