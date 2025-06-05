Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила о трагическом инциденте в Волновахе, где украинские военные из танка обстреляли больницу, в которой их лечили. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, этот случай произвел на нее сильное впечатление: главный врач учреждения заявил, что врачи успешно лечили украинских бойцов, а затем они, начав отъезжая на танке, развернулись и нанесли удар по зданию.
Морозова подчеркнула, что подобные действия со стороны ВСУ свидетельствуют о сознательном нанесении ударов по гражданским объектам и населению. Она отметила, что такие атаки нарушают международные нормы.
При этом она выразила разочарование тем, что международные организации зачастую игнорируют подобные преступления со стороны украинских сил. По ее словам, подобные действия подрывают усилия по соблюдению гуманитарных стандартов и усугубляют гуманитарную ситуацию в регионе.
Ранее сообщалось о возбуждении российскими следователями уголовного дела по факту расстрела ВСУ мирных жителей в Курской области.