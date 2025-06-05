Танк ВСУ ударил по больнице.
Вооруженные силы Украины обстреляли из танка больницу в Волновахе (ДНР), где их ранее лечили. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова.
«Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице», — передает" — передает слова главврача Морозова, сообщает РИА Новости.
Морозова подчеркнула, что действия ВСУ представляют собой сознательные атаки на гражданское население с грубым нарушением международного права. При этом, по ее словам, мировое сообщество продолжает игнорировать подобные преступления украинской армии.
Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины вновь обстреляли гражданские объекты на территорию Курской области. В понедельник, 2 июня, вражеские дроны атаковали здание районной администрации в Большесолдатском районе, сообщает RT.