В Калуге временно закрыли аэропорт

В аэропорту Калуги ввели план «Ковер».
Аэропорт Калуга временно прекратил прием и отправку гражданских рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
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«Временные ограничения на их прием и выпуск были введены в аэропорту Калуга», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Меры были введены с целью гарантирования безопасности полетов гражданских воздушных судов, отметил он.
В десяти регионах Российской Федерации введен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов. Согласно поступающей информации, потенциальная опасность отмечается в Тамбовской, Саратовской, Воронежской, Курской, Брянской, Липецкой, Орловской, Ростовской, а также в Херсонской и Запорожской областях.