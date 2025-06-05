Сибиряк Богданов рассказал, как чудом спасся от вылетевшего из фуры дрона

Житель поселка Новомальтинск Иркутской области Александр Богданов рассказал aif.ru, как с товарищем на автомобиле уходил от преследовавшего их дрона ВСУ.
Мужчина, когда понял, что идет атака беспилотников, позвонил товарищу, и уже через короткое время вместе с ним ехал в сторону поднимающихся клубов черного дыма. Друг взял с собой ружье.
Напомним, 1 июня дроны ВСУ, вылетая из припаркованной на стоянке фуры, пытались атаковать военную часть в посёлке Средний Усольского района.
«Едем, слышу жужжание, смотрю в люк — за нами дрон летит. Мы от него начали уходить, но тот не отставал. Потом мы резко свернули влево по дороге. Беспилотник через секунду-две упал и взорвался», — рассказал Богданов.
В дальнейшем мужчины вместе с подоспевшими единомышленниками выстроились по поселку и расстреливали дроны. Сообща удалось уничтожить примерно пять штук.
Богданов отметил, что было опасение, что дроны начнут лететь прямо на них. Но боялся он больше не за себя и товарищей.
«Самое страшное было то, что дроны могли атаковать поселок, начать работать по мирным жителям. Беспилотники летели по левой и по правой части населенного пункта», — отметил Богданов.
Ранее студент иркутского филиала Московского государственного университета гражданской авиации, житель поселка Новомальтинск Илья Козин рассказал aif.ru, как был обезврежен вражеский дрон, зацепившись за знамя Победы.
Как сообщалось, группа местных жителей из ружей сбили несколько украинских дронов, которые 1 июня пытались атаковать военную базу в посёлке Средний Усольского района Иркутской области. Вылетали беспилотники из фуры, которая находилась на стоянке.
Дальнобойщики, оказавшиеся на месте происшествия, отреагировали моментально и попытались пресечь возможность вылета дронов.
Напомним, 1 июня ВСУ пытались атаковать военные аэродромы в пяти российских регионах. По данным Минобороны РФ, эти объекты находятся в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.