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Суд в Москве выдворил из РФ официанта ночного бара Pur Pur

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Столичный суд признал виновным официанта ночного бара Pur Pur IBar Afterparty в центре Москвы в употреблении наркотических веществ, назначив ему административный штраф и выдворение из РФ. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, мужчина от медицинского освидетельствования отказался, но вину свою признал.

Источник: Reuters

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ иностранным лицом), и назначить административное наказание в виде административного штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — говорится в материалах.

До исполнения наказания в виде административного выдворения суд постановил поместить его в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России на срок, не превышающий 90 суток.

Согласно протоколу об административном правонарушении, патрулирующий в центре Москвы сотрудник полиции в минувшие выходные в ходе проверки документов заподозрил иностранного гражданина в употреблении наркотиков в связи с «явными признаками наркотического опьянения: бледные покровы кожи, расширенные зрачки глаз, замедленная речь и плохая координация движения».

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения официант столичного бара отказался, но вину в судебном заседании в совершении административного правонарушения признал, подтвердив свои объяснения, которые он ранее дал сотруднику полиции, составившему в отношении него протокол об административном правонарушении. Решение суда официант в апелляционной инстанции пока не обжаловал, оно не вступило в законную силу.