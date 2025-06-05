Суд в Москве выдворил из РФ официанта ночного бара Pur Pur

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ иностранным лицом), и назначить административное наказание в виде административного штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — говорится в материалах.
До исполнения наказания в виде административного выдворения суд постановил поместить его в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России на срок, не превышающий 90 суток.
Согласно протоколу об административном правонарушении, патрулирующий в центре Москвы сотрудник полиции в минувшие выходные в ходе проверки документов заподозрил иностранного гражданина в употреблении наркотиков в связи с «явными признаками наркотического опьянения: бледные покровы кожи, расширенные зрачки глаз, замедленная речь и плохая координация движения».
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения официант столичного бара отказался, но вину в судебном заседании в совершении административного правонарушения признал, подтвердив свои объяснения, которые он ранее дал сотруднику полиции, составившему в отношении него протокол об административном правонарушении. Решение суда официант в апелляционной инстанции пока не обжаловал, оно не вступило в законную силу.