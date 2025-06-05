Суд в Москве выдворил из РФ официанта ночного бара Pur Pur

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения официант столичного бара отказался, но вину в судебном заседании в совершении административного правонарушения признал, подтвердив свои объяснения, которые он ранее дал сотруднику полиции, составившему в отношении него протокол об административном правонарушении. Решение суда официант в апелляционной инстанции пока не обжаловал, оно не вступило в законную силу.