Трамп заподозрил Байдена в использовании автоподписи, чтобы скрыть неприятные подробности

Расследование должно установить, когда именно применялась автоподпись Байдена для подписания указов о помиловании, исполнительных указов, меморандумов и других решений. «Президент Трамп считает, что американцы заслуживают ответов на вопрос, подписал ли президент Байден эти документы, а если нет, то кто их подписал и при каких обстоятельствах», — отметила пресс-служба Белого дома.