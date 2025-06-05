Стали известны имена сибиряков, сбивавших вылетавшие из фур дроны

Стали известными имена сибиряков, которые принимали участие в уничтожении дронов ВСУ, вылетавших из фуры для атаки военной части в посёлке Средний Усольского района Иркутской области.
Соответствующий список имеется в распоряжении aif.ru.
Студент Иркутского филиала московского государственного университета гражданской авиации, житель поселка Новомальтинск Илья Козин был одним из тех, кто стрелял из ружья по дронам.
Он отметил, что обычные граждане в противостоянии с беспилотниками противника объединились, и речь здесь не только о стрелках.
«Да, кто-то стрелял. Но были те, кто направлял стрелков. Кто-то был за рулем автомобиля. Другие люди, когда падал дрон на землю и взрывался, тушили загорающуюся траву, чтобы, не дай бог, огонь не перекинулся на частный жилой сектор», — поделился Козин.
Несколько человек до приезда силовиков охраняли упавший и не сдетонировавший дрон.
Козин также отметил, часть из стрелков по дронам, как и он сам, являются членами благотворительного фонда «Сибирский горностай» (организация оказывает поддержку ребятам в зоне СВО).
«Хотелось бы отметить Александра Зуева, Павла Решетникова, Александра Богданова… Это, конечно, далеко не все кто противостоял атаке дронов», — поделился Козин.
Между тем, власти Иркутской области пообещали наградить людей, которые пытались помешать запуску беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, действиям неравнодушных граждан будет дана оценка и после этого принято решение о поощрении.
О том, что жители Иркутской области, применившие охотничьи ружья для отражения атаки дронов, заслуживают общественного признания, говорил ранее и депутат Государственной Думы Александр Якубовский.
Как сообщалось, группа местных жителей из ружей сбили несколько украинских дронов, которые 1 июня пытались атаковать военную базу в посёлке Средний Усольского района Иркутской области. Вылетали беспилотники из фуры, которая находилась на стоянке.
Дальнобойщики, оказавшиеся на месте происшествия, отреагировали моментально и попытались пресечь возможность вылета дронов.
Напомним, 1 июня ВСУ пытались атаковать военные аэродромы в пяти российских регионах. По данным Минобороны РФ, эти объекты находятся в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.