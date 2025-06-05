Стали известны имена сибиряков, сбивавших вылетавшие из фур дроны

«Да, кто-то стрелял. Но были те, кто направлял стрелков. Кто-то был за рулем автомобиля. Другие люди, когда падал дрон на землю и взрывался, тушили загорающуюся траву, чтобы, не дай бог, огонь не перекинулся на частный жилой сектор», — поделился Козин.