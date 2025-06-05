В США арестовали граждан Китая, подозреваемых во ввозе опасного грибка

Телеканал также опубликовал расшифровку переписки одного из подозреваемых в мессенджере WeChat, где ему давали инструкции о том, как контрабандой провезти грибок в США. Эти сообщения свидетельствуют о целенаправленных действиях по незаконной транспортировке опасного патогена.