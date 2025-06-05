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В США арестовали граждан Китая, подозреваемых во ввозе опасного грибка

Подозреваемые могли скрывать грибок в пластиковых пакетах, спрятанных внутри обуви.

Источник: Аргументы и факты

В США задержали нескольких граждан Китая по подозрению в незаконном ввозе в США патогенного грибка. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Подозреваемые могли скрывать грибок в пластиковых пакетах, спрятанных внутри обуви. Следственные документы указывают, что именно так они пытались переправить опасный материал на территорию Соединенных Штатов.

Телеканал также опубликовал расшифровку переписки одного из подозреваемых в мессенджере WeChat, где ему давали инструкции о том, как контрабандой провезти грибок в США. Эти сообщения свидетельствуют о целенаправленных действиях по незаконной транспортировке опасного патогена.

Ранее сообщалось, что ученые и врачи серьезно обеспокоены распространением смертоносного грибка Candidozyma auris (C. auris), который преимущественно обитает в больницах и долгое время может выживать на поверхности.