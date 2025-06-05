В Ачинске продавец избил 12-летнего мальчика

Сообщение о происшествии поступило в полицию из местного медучреждения, куда мальчик обратился с ушибами.
По предварительным данным, ребенок вместе с другом зашел в торговый павильон и взял с прилавка семечки, после чего попытался убежать, не заплатив. Продавец догнал ребенка и несколько раз ударил.
Личность мужчины установлена — это 29-летний житель Ачинска.
В настоящее время полицейские опросили всех участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом, сообщили в МВД.