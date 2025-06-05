Отец убил двухлетнего сына, спасая его от обезьян

По словам отца, во время прогулки в саду на них напала стая обезьян. Испугавшись за ребенка, мужчина схватил топор, забрался на крышу и попытался отогнать животных, но случайно попал в сына. Мальчика срочно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.