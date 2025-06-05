Отец убил двухлетнего сына, спасая его от обезьян

В индийском штате Уттар-Прадеш разгорелся скандал вокруг гибели двухлетнего мальчика Аарава. Его отец, Лакхан Сингх, утверждает, что смерть сына стала трагической случайностью. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По словам отца, во время прогулки в саду на них напала стая обезьян. Испугавшись за ребенка, мужчина схватил топор, забрался на крышу и попытался отогнать животных, но случайно попал в сына. Мальчика срочно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.
Однако родственники погибшего ребенка выдвигают другую версию. Шурин Лакхана, Джитендра Сингх, заявил, что трагедия произошла во время семейной ссоры. По его словам, мужчина систематически избивал свою жену Аниту, а в тот день в приступе ярости схватил топор и убил сына, чтобы запугать супругу.
Позже появилась и третья версия от соседа семьи. Он сообщил полиции, что ребенок мог погибнуть из-за того, что обезьяны случайно сбросили на него железный прут, оставшийся на крыше после ремонта.
Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить истинные обстоятельства смерти мальчика. Пока ни одна из версий не получила официального подтверждения.
Ранее сообщалось, что в Индии пять девочек утонули, пытаясь спасти сестру.