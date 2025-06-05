В Забайкальском крае загорелся гигантский мусорный полигон. Видео

В ликвидации пожара задействованы 82 специалиста и 18 единиц техники. В частности, от МЧС России работают 52 сотрудника и 12 единиц техники, направленных от пожарно-спасательных частей № 1, 2, 3, 4, специализированной пожарно-спасательной части, а также дополнительных подразделений специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Амурской области.