В Чите произошло возгорание на полигоне ТБО

Специалисты тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Чита. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Забайкальскому краю, площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров.
В настоящее время огнеборцы из МЧС России ведут работы по ликвидации пожара. Основной сложностью в тушении является сильный ветер, порывы которого достигают 25−30 метров в секунду, что усложняет контроль над огнем и его распространение.
Работы по устранению возгорания продолжаются, специалисты предпринимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации пожара и предотвращения его дальнейшего распространения.
Ранее грузовое судно Morning Midas загорелось в Тихом океане, на его борту находятся три тысячи машин, в том числе 800 электромобилей.