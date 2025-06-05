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В Чите произошло возгорание на полигоне ТБО

В настоящее время огнеборцы из МЧС России ведут работы по ликвидации пожара.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Чита. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Забайкальскому краю, площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров.

В настоящее время огнеборцы из МЧС России ведут работы по ликвидации пожара. Основной сложностью в тушении является сильный ветер, порывы которого достигают 25−30 метров в секунду, что усложняет контроль над огнем и его распространение.

Работы по устранению возгорания продолжаются, специалисты предпринимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации пожара и предотвращения его дальнейшего распространения.

Ранее грузовое судно Morning Midas загорелось в Тихом океане, на его борту находятся три тысячи машин, в том числе 800 электромобилей.