Собака спасла буддийского монаха от напавшего на него медведя

В японской префектуре Ниигата годовалый бигль по кличке Чико стал настоящим героем, проявив бесстрашие и защитив своего хозяина — буддийского священнослужителя — от внезапного нападения медведя.
Случай произошел неподалеку от горнолыжного комплекса, находящегося в городе Госен. Ёсихара Тогэн, являющийся настоятелем храма Йококу-дзи, прогуливался по горной тропинке вместе со своим четвероногим компаньоном, когда неожиданно перед ними появился медведь, достигавший в высоту примерно 1,6 метра. Священник не успел среагировать, как хищник стремительно атаковал его и сбил с ног.
В результате падения Тогэн получил повреждение плеча — вывих и растяжение связок. Утратив способность владеть руками, он оказался абсолютно уязвим перед разъяренным зверем. В этот переломный момент Чико, ни секунды не колеблясь, бросился вперед, громко залаял и начал яростно набрасываться на медведя, явно намереваясь отвлечь его внимание. Его поведение возымело действие: медведь ретировался в лесную глушь, а бигль даже гнался за ним на некоторое расстояние в чаще леса.
После пережитого происшествия священник незамедлительно направился к машине и поспешил домой, беспокоясь о целостности своего любимца. Тем не менее, всего через полчаса ему позвонила жена и сообщила радостную весть о том, что Чико благополучно вернулся домой, оставшись невредимым. Об этом сообщает Sora News.
«Я всегда думал, что у меня хорошее здоровье и физическая форма, но в тот момент я ничего не мог сделать. Если бы не Чико, всё могло закончиться очень плохо», — поделился своими переживаниями Тогэн.
Представители местных спасательных служб провели осмотр места происшествия и подтвердили, что в окрестностях действительно наблюдалось присутствие медведей.
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