Собака спасла буддийского монаха от напавшего на него медведя

В результате падения Тогэн получил повреждение плеча — вывих и растяжение связок. Утратив способность владеть руками, он оказался абсолютно уязвим перед разъяренным зверем. В этот переломный момент Чико, ни секунды не колеблясь, бросился вперед, громко залаял и начал яростно набрасываться на медведя, явно намереваясь отвлечь его внимание. Его поведение возымело действие: медведь ретировался в лесную глушь, а бигль даже гнался за ним на некоторое расстояние в чаще леса.