Без света и воды остались 120 тыс. жителей Херсонской области

До этого стало известно, что в Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии в Геническом муниципальном округе, в том числе на Арабатской стрелке, и близлежащих районах. Область подвергалась налету вражеских беспилотников. В регионе прозвучало по меньшей мере три взрыва и работала система ПВО (противовоздушной обороны).