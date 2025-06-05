Защищали поселок: сибиряки рассказали, как били вражеские дроны из фур

Сибиряки Илья Козин и Александр Богданов рассказали aif.ru, как местные жители объединились в противостоянии дронам ВСУ, которые 1 июня, вылетая из фуры, пытались атаковать военную часть в посёлке Средний Усольского района Иркутской области.
На квадроцикле из ружья стрелял по дронам.
Илья Козин — студент иркутского филиала Московского государственного университета гражданской авиации, житель поселка Новомальтинск. Он был одним из тех, кто из ружья с группой людей сбивал беспилотники.
«Я возвращался из магазина. Смотрю, на дороге стоят люди. Подъехал, спросил, что произошло. Ответили, дроны атакуют военную базу. Сначала не поверил, а потом смотрю — летят. Я быстро домой, взял из сейфа ружьё, на квадроцикл и назад», — отметил парень.
По словам Козина, потом он нашел точку следования беспилотников.
«Дроны следовали по двум линиям — практически посередине поселка и ближе к окраине. Я поднялся выше, там увидел еще пару человек с ружьями. Из соседней деревни Бадай тоже выехали люди с ружьями. Разделились на две группы. Одна группа встречала дроны за поселком, другая — перед поселком», — рассказал Козин.
В общей сложности смельчакам удалось сбить пять дронов.
«Ощущался адреналин. Но когда у тебя оружие в руках, то проще, поэтому в первую очередь было страшно не за себя, а за близких, друзей, население. Дома ведь матери, сестры, бабушки, дедушки. С самого начала успел предупредить всех максимально, чтобы не выходили на улицу, потому что никто не знал, куда летят эти дроны», — поделился Козин.
Чудом ушел от следовавшего по пятам дрона.
Местный предприниматель-строитель, житель поселка Новомальтинск Александр Богданов находился дома, когда услышал на улице над кварталом характерное жужжание, выглянул в окно, там кричали, что летят дроны.
Мужчина подумал сначала, может, учения идут, потом услышал хлопки, взрывы, вышел на улицу, с военной части валит дым. Позвонил другу, тот подхватил товарища на автомобиле, и они уже вместе помчались в сторону базы.
«Едем, слышу жужжание, смотрю в люк — за нами дрон летит. Мы от него начали уходить, но тот не отставал. Потом мы резко свернули влево по дороге. Беспилотник через секунду-две упал и взорвался», — рассказал Богданов.
По словам мужчины, в дальнейшем они еще созвонились с друзьями, нашли единомышленников, и вскоре выстроились по поселку и встречали дроны, стреляли по ним.
Богданов отметил, что было опасение, что БПЛА начнут лететь прямо на них. Но боялся он больше не за себя и товарищей.
«Самое страшное было то, что дроны могли атаковать поселок, начать работать по мирным жителям. Беспилотники летели по левой и по правой части населенного пункта», — поделился Богданов.
Знамя Победы сбило дрон ВСУ.
Интересно, что один из дронов ВСУ был обезврежен с помощью знамени Победы.
«Дрон летел, зацепился за знамя Победы, которое один из местных жителей прикрепил на древке к крыше своего дома, оторвал клок и упал, не сдетонировав», — рассказал Илья Козин.
По словам парня, он и еще несколько человек охраняли упавший беспилотник до приезда сотрудников силовых ведомств, чтобы мирные жители не наехали на неразорвавшийся снаряд, и чтобы не пострадали любопытные дети.
Сибиряки объединились в противостоянии дронам ВСУ.
Илья Козин в беседе с aif.ru подчеркнул, что в противостоянии с беспилотниками противника объединились обычные жители, и речь здесь не только о стрелках.
«Да, кто-то стрелял. Но были те, кто направлял стрелков. Кто-то был за рулем автомобиля. Другие люди, когда падал дрон на землю и взрывался, тушили загорающуюся траву, чтобы, не дай бог, огонь не перекинулся на частный жилой сектор. Несколько человек до приезда силовиков охраняли упавший и не сдетонировавший дрон. Когда все стихло, мы выставили посты, чтобы никто случайно не наткнулся в каком-то месте на опасную находку, также мы досматривали фуры», — поделился Козин.
Часть из стрелков по дронам, как и сам Козин, являются членами благотворительного фонда «Сибирский горностай» (организация оказывает поддержку ребятам в зоне СВО).
«Хотелось бы отметить Александра Зуева, Павла Решетникова, Александра Богданова… Это, конечно, далеко не все, кто принял участие в уничтожении дронов», — поделился Козин.
Власти пообещали наградить сибиряков.
Между тем власти Иркутской области пообещали наградить людей, противостоявших беспилотникам ВСУ. Речь идет, в том числе, и о дальнобойщиках, которые делали все возможное, чтобы пресечь вылет дронов из фуры. Как сообщил ранее губернатор региона Игорь Кобзев, действиям неравнодушных граждан будет дана оценка и после этого принято решение о поощрении.
О том, что обычные жители Иркутской области, отражавшие атаку дронов, заслуживают общественного признания, говорил и депутат Государственной Думы Александр Якубовский.
Как сообщалось, группа местных жителей из ружей сбили несколько украинских дронов, которые 1 июня пытались атаковать военную базу в посёлке Средний Усольского района Иркутской области.
Вылетали беспилотники из фуры, которая находилась на стоянке. Дальнобойщики, оказавшиеся на месте происшествия, отреагировали моментально и попытались пресечь возможность вылета дронов.
Напомним, 1 июня ВСУ пытались атаковать военные аэродромы в пяти российских регионах. По данным Минобороны РФ, эти объекты находятся в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.