Защищали поселок: сибиряки рассказали, как били вражеские дроны из фур

«Да, кто-то стрелял. Но были те, кто направлял стрелков. Кто-то был за рулем автомобиля. Другие люди, когда падал дрон на землю и взрывался, тушили загорающуюся траву, чтобы, не дай бог, огонь не перекинулся на частный жилой сектор. Несколько человек до приезда силовиков охраняли упавший и не сдетонировавший дрон. Когда все стихло, мы выставили посты, чтобы никто случайно не наткнулся в каком-то месте на опасную находку, также мы досматривали фуры», — поделился Козин.