В Херсонской области свыше 100 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ

«Без света и воды остались 192 населенных пункта в 7 муниципальных округах — свыше 120 тысяч человек», — пишет Сальдо. Он также добавил, что наиболее серьезные повреждения энергосетей зафиксированы в Геническом, Новотроицком и Ивановском районах. Все социальные объекты оперативно переведены на резервные источники питания, аварийные службы приступили к восстановительным работам.