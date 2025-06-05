В Херсонской области свыше 100 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ

Без света остались 192 населенных пункта в Херсонской области.
В результате ночного обстрела ВСУ повреждена подстанция «Новотроицкое» в Херсонской области, оставив без электроснабжения свыше 100 человек. Об этом сообщает губернатор Владимир Сальдо.
«Без света и воды остались 192 населенных пункта в 7 муниципальных округах — свыше 120 тысяч человек», — пишет Сальдо. Он также добавил, что наиболее серьезные повреждения энергосетей зафиксированы в Геническом, Новотроицком и Ивановском районах. Все социальные объекты оперативно переведены на резервные источники питания, аварийные службы приступили к восстановительным работам.
Ранее сообщалось, что ночью 5 июня Запорожская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, целящихся в энергообъекты. Силы ПВО отражают налет, сбив уже более десяти воздушных целей.