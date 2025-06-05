В Приангарье пьяная женщина устроила погоню с полицией и врезалась в забор

Также выяснилось, что у девушки отсутствует водительское удостоверение. После полного восстановления автоледи предстоит ответить перед судом за нетрезвое вождение без права управления, за которое ей грозит административный арест от 10 до 15 суток или штраф 45 тысяч рублей. Принадлежащий ей автомобиль Toyota Camry помещен на специализированную стоянку.