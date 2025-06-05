В Приангарье пьяная женщина устроила погоню с полицией и врезалась в забор

При патрулировании улиц поселка Усть-Ордынский Иркутской области внимание экипажа ДПС привлекла иномарка, которая виляла на проезжей части, создавая аварийные ситуации. Законные требования об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. В ходе погони правонарушитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в забор частного дома, пишет ИА IrkutskMedia.
Как уточнили в Госавтоинспекции региона, нарушителем дорожных правил оказалась 26-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу. В беседе с автоинспекторами женщина призналась, что употребляла алкоголь. А проведенная процедура освидетельствования показала, что уровень спиртного в ее организме в пять раз превысил допустимую норму.
Также выяснилось, что у девушки отсутствует водительское удостоверение. После полного восстановления автоледи предстоит ответить перед судом за нетрезвое вождение без права управления, за которое ей грозит административный арест от 10 до 15 суток или штраф 45 тысяч рублей. Принадлежащий ей автомобиль Toyota Camry помещен на специализированную стоянку.
Напомним, что 24-летний житель Вихоревки, который неоднократно нарушал ПДД, устроил массовую погоню с шестью патрульными автомобилями. При ночном патрулировании микрорайона Энергетик Братска сотрудники Госавтоинспекции заметили шумную компанию молодежи на иномарке Toyota Sprinter, которая выехала со смотровой площадки ГЭС. Водитель легковушки проигнорировал требование инспекторов об остановке.