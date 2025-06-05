Подростка на сапборде унесло в Каспийское море

Подросток катался на сапборде (доске с веслом), когда его внезапно унесло течением в сторону каменистого участка Каспийского побережья, удалённого от пляжа. В течение четырёх часов он пытался самостоятельно добраться до суши, передвигаясь по скользким и острым камням.
К счастью, его вовремя заметили сотрудники МЧС, оперативно отреагировали, доставили его на берег, напоили водой и оказали первую помощь.
Медицинское вмешательство не потребовалось — мальчик отделался лёгким испугом.
Спасатели напомнили об опасности катания на сапборде вдалеке от береговой линии без сопровождения и призвали соблюдать правила безопасности на воде.