Подростка на сапборде унесло в Каспийское море

Подросток катался на сапборде (доске с веслом), когда его внезапно унесло течением в сторону каменистого участка Каспийского побережья, удалённого от пляжа. В течение четырёх часов он пытался самостоятельно добраться до суши, передвигаясь по скользким и острым камням.