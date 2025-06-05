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В Прикамье жителя Удмуртии будут судить за смертельное ДТП

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Удмуртской Республики.

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Источник: Freepik

Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел в марте года на 1046 км + 470 м трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». На отвороте в деревню Гуляево водитель грузового седельного тягача в составе полуприцепа «Цистерна» допустил столкновение с легковой машиной «Иж Ода», который остановился для поворота налево.

В результате аварии погибли на месте 79-летний водитель и 49-летняя пассажирка с заднего сидения. Ехавший на переднем сидении рядом с водителем 26-летний пассажир позже скончался от полученных травм в больнице.

Во время предварительного расследования водитель тягача полностью признал свою вину.

Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.