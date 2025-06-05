В Прикамье жителя Удмуртии будут судить за смертельное ДТП

Инцидент произошел в марте года на 1046 км + 470 м трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». На отвороте в деревню Гуляево водитель грузового седельного тягача в составе полуприцепа «Цистерна» допустил столкновение с легковой машиной «Иж Ода», который остановился для поворота налево.