В Прикамье жителя Удмуртии будут судить за смертельное ДТП

Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Инцидент произошел в марте года на 1046 км + 470 м трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». На отвороте в деревню Гуляево водитель грузового седельного тягача в составе полуприцепа «Цистерна» допустил столкновение с легковой машиной «Иж Ода», который остановился для поворота налево.
В результате аварии погибли на месте 79-летний водитель и 49-летняя пассажирка с заднего сидения. Ехавший на переднем сидении рядом с водителем 26-летний пассажир позже скончался от полученных травм в больнице.
Во время предварительного расследования водитель тягача полностью признал свою вину.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.