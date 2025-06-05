Бастрыкин разберется, почему в Башкирии вовремя не прооперировали инвалида

Как сообщили в СКР, в 2020 году у женщины-инвалида первой группы ухудшилось зрение. Ей диагностировали отслоение сетчатки глаза и требовалась операция. Но в учреждении, куда обратилась пациентка, ей сообщили, что для проведения процедуры у них нет оборудования и порекомендовали сделать это в другом месте. Однако по прибытии ей сообщили, что время упущено и провести операцию уже невозможно. Многочисленные ее обращения результатов не принесли.