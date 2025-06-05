Пропавших после визита к бездомному отцу трёх сестер нашли мертвыми

По информации СМИ, Декер является ветераном вооруженных сил, обладающим навыками бойца спецназа. Он уже несколько лет ведет образ жизни бездомного и находится в разводе с матерью своих детей. Известно, что он останавливался в кемпингах и гостиницах вместе со своей собакой. В грузовике подозреваемого были обнаружены два окровавленных отпечатка рук.