Пропавших после визита к бездомному отцу трёх сестер нашли мертвыми

Три юные сестры Декер, предположительно ставшие жертвами убийства, совершенного их отцом, не имевшим определенного места жительства, в штате Вашингтон, вероятнее всего, погибли от удушения. По крайней мере, именно такая причина смерти указана в предварительном полицейском отчете, предоставленном Верховному суду округа Челан.
Как сообщает Fox 13, тела 9-летней Пейтин, 8-летней Эвелин и 5-летней Оливии Декер были обнаружены вечером в понедельник. Их нашли неподалеку от палаточного лагеря в Уэнатчи, рядом с грузовым автомобилем, принадлежавшим их отцу Трэвису Декеру. Где находится сам мужчина, до сих пор остается неизвестным.
В настоящее время правоохранительные органы осуществляют его поиск по подозрению в совершении убийства и похищения. Мотивы совершенного злодеяния не разглашаются, однако сообщается, что мужчина испытывал серьезные психологические проблемы и по этой причине не мог устроиться на работу.
Согласно имеющимся данным, Декер забрал девочек из их дома в пятницу и должен был вернуть их в воскресенье утром. Однако этого так и не произошло. Обеспокоенная мать Уитни Декер обратилась в правоохранительные органы, которые организовали поисковую операцию.
По информации СМИ, Декер является ветераном вооруженных сил, обладающим навыками бойца спецназа. Он уже несколько лет ведет образ жизни бездомного и находится в разводе с матерью своих детей. Известно, что он останавливался в кемпингах и гостиницах вместе со своей собакой. В грузовике подозреваемого были обнаружены два окровавленных отпечатка рук.
Несмотря на то, что неизвестно, вооружен ли Декер в настоящий момент, полиция считает его представляющим опасность и настоятельно просит не приближаться к нему в случае обнаружения.
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