Бывший депутат из Тулуна осужден за попытку мошенничества с жильем

В Иркутской области завершилось громкое уголовное дело: суд признал виновным бывшего депутата городской думы Тулуна, пытавшегося незаконно получить две квартиры из государственного жилфонда. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следкоме и прокуратуре региона.
— В 2020 году экс-депутат договорился с сотрудником местной администрации о хищении жилья. Они подделали документы, чтобы доказать, что мужчина якобы жил в двух квартирах в аварийном доме на улице Совхозной — том самом, который пострадал от паводка, — сообщают в пресс-службе ведомств.
Подложные бумаги направили в министерство строительства области, и мошенника включили в очередь на новые квартиры общей стоимостью 6,5 миллиона рублей. Однако полицейские вовремя раскрыли схему, и преступление не было доведено до конца.
Подсудимый полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Суд учел это и назначил условный срок — два года лишения свободы с испытательным сроком и штрафом в 100 тысяч рублей. Кроме того, на его имущество наложен арест на сумму 4,5 миллиона рублей. А вот сообщник пока избежал наказания — расследование против него продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутска жалуются на аниматоров, которые берут плату за фото без предупреждения.