Бывший депутат из Тулуна осужден за попытку мошенничества с жильем

Подсудимый полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Суд учел это и назначил условный срок — два года лишения свободы с испытательным сроком и штрафом в 100 тысяч рублей. Кроме того, на его имущество наложен арест на сумму 4,5 миллиона рублей. А вот сообщник пока избежал наказания — расследование против него продолжается.