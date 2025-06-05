Московский миллионер Цимбаев отказался признавать вину в деле об убийстве

Также во время рассмотрения судом вопроса о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей бизнесмен заявил, что не был знаком с обвиняемым по делу Олегом Рамазановым. Также он заявил, что не знал потерпевшего, экс-советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина.