Times of India: в Индии шесть девочек из одной семьи утонули, спасая сестру

В Индии шесть девочек в возрасте от 10 до 18 лет погибли в реке Джамна. Все они были двоюродными сестрами, сообщает газета The Times of India.
По информации полиции, трагедия случилась 3 июня, когда одна из девочек, находясь на берегу, зашла в воду слишком глубоко и начала тонуть.
Сестры попытались спасти девочку, но их тоже захлестнуло сильное течение. В результате спасательных работ водолазы были направлены на поиски пропавших. В итоге четыре из них были найдены мертвыми, а еще двое скончались в больнице.
Местные власти отметили, что место происшествия не было оборудовано для купания и не предназначено для отдыха у воды. Они выразили соболезнования семьям погибших и приняли решение оказать им материальную помощь.
Ранее в Индии леопард растерзал пятилетнего мальчика. Ребенок был с дедушкой на ферме, когда на участок явился хищник, который напал на мальчика.