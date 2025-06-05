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Times of India: в Индии шесть девочек из одной семьи утонули, спасая сестру

Место происшествия не было оборудовано для купания и не предназначалось для отдыха у воды.

Источник: Аргументы и факты

В Индии шесть девочек в возрасте от 10 до 18 лет погибли в реке Джамна. Все они были двоюродными сестрами, сообщает газета The Times of India.

По информации полиции, трагедия случилась 3 июня, когда одна из девочек, находясь на берегу, зашла в воду слишком глубоко и начала тонуть.

Сестры попытались спасти девочку, но их тоже захлестнуло сильное течение. В результате спасательных работ водолазы были направлены на поиски пропавших. В итоге четыре из них были найдены мертвыми, а еще двое скончались в больнице.

Местные власти отметили, что место происшествия не было оборудовано для купания и не предназначено для отдыха у воды. Они выразили соболезнования семьям погибших и приняли решение оказать им материальную помощь.

Ранее в Индии леопард растерзал пятилетнего мальчика. Ребенок был с дедушкой на ферме, когда на участок явился хищник, который напал на мальчика.