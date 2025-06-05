ВСУ попытались прорвать границу около Белогородкой области

«В населенном пункте Гоптовка вооруженные формирования Украины попытались сформировать ударную группировку, которая по замыслу противника должна была устроить прорыв государственной границы РФ в направлении Журавлевки», — передает РИА Новости слова Марочка. Он добавил, что противник был своевременно обнаружен и уничтожен. Потери украинской стороны в живой силе и технике в настоящее время уточняются.