В Омске разыскивают 18-летнюю девушку, пропавшую после прогулки

Как ранее рассказывал заместитель начальника отдела организации разыскной деятельности уголовного розыска УМВД по региону Рамиль Маликов, летом случаи самовольного ухода подростков участились. Они могут уехать из района, где живут, отключить телефоны и не выходить на связь. По словам Маликова, к полиции следует обращаться сразу после того, как становится понятно, что ребёнок пропал и самостоятельно справиться не получается.