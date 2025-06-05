В Омске разыскивают 18-летнюю девушку, пропавшую после прогулки

В Омске продолжаются поиски 18-летней Анастасии Чурбановой. Омичка ушла из дома в микрорайоне Крутая Горка 28 мая и с тех пор не выходила на связь. Об этом сообщает поисково-спасательная организация «Доброспас-Омск».
По информации волонтёров, в день исчезновения Настя была одета в чёрную бейсболку, оранжевую кофту, чёрные джинсы и белые кроссовки с чёрными полосками. Рост девочки — около 150 см, телосложение — худощавое, волосы тёмные, волнистые, до плеч.
Руководитель «Доброспас-Омск» Марианна Зырянова пояснила корреспонденту omsk.aif.ru, что активные поиски волонтёры не ведут: этим занимаются правоохранительные органы. Добровольцы оказывают информационную поддержку — распространяют ориентировки и призывают жителей обратить внимание на приметы пропавшей.
Ранее Анастасия уже уходила из дома — её находили у знакомых или на улицах города. В этот раз, 30 мая, девушка сообщила матери, что гуляет по городу, после чего перестала отвечать на сообщения.
Сейчас установить её точное местонахождение затруднительно — из-за отсутствия конкретной информации поисковики пока не подключались к активному этапу. Тем временем Анастасия стала уже 25-м несовершеннолетним, который числится пропавшим в регионе.
Как ранее рассказывал заместитель начальника отдела организации разыскной деятельности уголовного розыска УМВД по региону Рамиль Маликов, летом случаи самовольного ухода подростков участились. Они могут уехать из района, где живут, отключить телефоны и не выходить на связь. По словам Маликова, к полиции следует обращаться сразу после того, как становится понятно, что ребёнок пропал и самостоятельно справиться не получается.
«На весах жизнь ребёнка, а не мнимое благополучие и общественное мнение. Тем более, когда теряется ребёнок — только инспектор ПДН может в кратчайшие сроки отыскать и разузнать о компании, узнать телефоны всех одноклассников, дворовых друзей и так далее», — отметил представитель ведомства.
Если вам известно что-либо о местонахождении Анастасии Чурбановой, просьба сообщить об этом в полицию или по телефонам, указанным в ориентировке.