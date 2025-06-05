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Жителя Миасса осудили за пьяную смертельную драку в общежитии

Подсудимый отрицал свою вину, но от наказания это его не спасло.

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Источник: Вечерний Челябинск

Суд, опираясь на вердикт присяжных, позицию гособвинителя и представленные следователями доказательства, отправил гражданина в исправительную колонию строго режима на четырнадцать лет, постановил ограничить ему свободу на полтора года и обязал его выплатить семье погибшего два миллиона рублей на похороны и в качестве компенсации. Для миассца эта судимость уже не первая, отметили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент, за который его снова посадили, произошёл в апреле 2024 года. 39-летний и 52-летний мужчины распивали алкоголь в коридоре общежития на улице Победы в Миассе, когда между ними завязался конфликт. А потом началась драка. Более молодой гражданин нанёс старшему товарищу несколько ударов по голове и телу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, потерпевший вскоре умер от полученных травм.