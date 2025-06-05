Жителя Миасса осудили за пьяную смертельную драку в общежитии

Инцидент, за который его снова посадили, произошёл в апреле 2024 года. 39-летний и 52-летний мужчины распивали алкоголь в коридоре общежития на улице Победы в Миассе, когда между ними завязался конфликт. А потом началась драка. Более молодой гражданин нанёс старшему товарищу несколько ударов по голове и телу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, потерпевший вскоре умер от полученных травм.