За организацию подпольного казино компанию из 12 местных жителей осудили

В Перми организаторы подпольного казино заработали на этом 26 миллионов рублей. Как сообщили в Инфо24, компания из 12 жителей с 2021 по 2022 года проводила азартные игры в четырех районах города. Полицейские провели более десяти обысков в помещениях для аренды, жилье подозреваемых и в гараже. Там организаторы прятали игровое оборудование и вывески.
— Было изъято несколько десятков компьютерных станций, видеорегистраторы, банковские карты, денежные средства, бухгалтерская и другая документация, — рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
Известно, что в отношении трех мужчин суд вынес приговор по статье «о незаконной организации и проведении азартных игр группой, сопряжённые с извлечением дохода в особо крупном размере», а девяти девушек осудили за проведение азартных игр по предварительному сговору. Организатору группы назначили четыре года лишения свободы в колонии и выплату штрафа. Двое получили условный приговор со штрафом, а остальные должны выплатить штраф.