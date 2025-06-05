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За организацию подпольного казино компанию из 12 местных жителей осудили

Организаторы заработали на этом свыше 26 миллионов рублей.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Перми организаторы подпольного казино заработали на этом 26 миллионов рублей. Как сообщили в Инфо24, компания из 12 жителей с 2021 по 2022 года проводила азартные игры в четырех районах города. Полицейские провели более десяти обысков в помещениях для аренды, жилье подозреваемых и в гараже. Там организаторы прятали игровое оборудование и вывески.

— Было изъято несколько десятков компьютерных станций, видеорегистраторы, банковские карты, денежные средства, бухгалтерская и другая документация, — рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Известно, что в отношении трех мужчин суд вынес приговор по статье «о незаконной организации и проведении азартных игр группой, сопряжённые с извлечением дохода в особо крупном размере», а девяти девушек осудили за проведение азартных игр по предварительному сговору. Организатору группы назначили четыре года лишения свободы в колонии и выплату штрафа. Двое получили условный приговор со штрафом, а остальные должны выплатить штраф.