За организацию подпольного казино компанию из 12 местных жителей осудили

В Перми организаторы подпольного казино заработали на этом 26 миллионов рублей. Как сообщили в Инфо24, компания из 12 жителей с 2021 по 2022 года проводила азартные игры в четырех районах города. Полицейские провели более десяти обысков в помещениях для аренды, жилье подозреваемых и в гараже. Там организаторы прятали игровое оборудование и вывески.