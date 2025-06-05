Казахстанка отдала 15-летнюю дочь в жены 38-летнему мужчине

Инцидент произошёл в городе Абай. По данным следствия, мать и её сожитель выдали несовершеннолетнюю дочь замуж, предварительно переведя её на онлайн-обучение. Всё это — без согласия биологического отца, с которым девочка жила после развода родителей.
Спустя пять дней после свадьбы дочка сбежала ко мне. Я сразу же подал заявление в полицию. Но позже мать стала уговаривать её написать отказную.
Он опасается, что бывшая супруга будет оказывать психологическое давление на дочь, и стремится получить полную опеку, чтобы защитить ребёнка.
Уговорили ее написать отказную в полицию, представьте себе?! Со временем может быть дочка чуть-чуть смякла к матери, где-то начали писать, давить на жалость, то что мать посадят. А у матери от третьего брака еще двое детей, маленькие совсем.
Мать девочки, как утверждается, является сторонницей радикального религиозного течения. Это, по мнению отца и педагогов, могло стать мотивом для поспешного и незаконного «бракосочетания».
Ребёнка выдали замуж. Это подтверждено её собственными словами на комиссии по делам несовершеннолетних. В течение пяти дней она не находилась дома, а мать даже не обратилась в полицию.
Комиссия по делам несовершеннолетних сочла ситуацию недопустимой и подала иск в суд о лишении женщины родительских прав. Тем временем подозреваемый — предполагаемый «муж» девочки — находится в СИЗО. Ему инкриминируют изнасилование несовершеннолетней.