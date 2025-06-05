В Новосибирске у озера «Спартак» произошёл конфликт с дракой и стрельбой

Инцидент случился 4 июня в Калининском районе города, рядом с озером «Спартак». По словам очевидцев, конфликт возник между группой школьников и нетрезвыми мужчинами. В ходе потасовки один из подростков получил серьёзные травмы — у него диагностировали сотрясение мозга и перелом носа. Пострадавшего доставили в больницу.