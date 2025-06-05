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В Новосибирске у озера «Спартак» произошёл конфликт с дракой и стрельбой

В Новосибирске у озера «Спартак» произошёл конфликт с дракой и стрельбой, сообщает КП-Новосибирск.

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Источник: ГУ МВД

Инцидент случился 4 июня в Калининском районе города, рядом с озером «Спартак». По словам очевидцев, конфликт возник между группой школьников и нетрезвыми мужчинами. В ходе потасовки один из подростков получил серьёзные травмы — у него диагностировали сотрясение мозга и перелом носа. Пострадавшего доставили в больницу.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили: «4 июня в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами. На место был направлен наряд патрульно-постовой службы. Два человека доставлены в отдел полиции. Проводится проверка».