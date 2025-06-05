Полицейские нашли курьера, лишившего пермскую пенсионерку сбережений

Назавтра с пенсионеркой связался «сотрудник банковского надзора» и убедил обналичить все накопления, чтобы ими не завладели аферисты. Следуя инструкциям звонившего, пермячка сняла со счета 450 тысяч рублей, сложила их в белый пакет вместе с заявлением в казначейство и отдала курьеру, которого узнала по заранее согласованному паролю. Лжесотрудник банковского надзора заверил женщину, что все деньги ей вернут через некоторое время.