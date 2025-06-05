Полицейские нашли курьера, лишившего пермскую пенсионерку сбережений

Звонивший озвучил фамилию, имя, отчество и адрес пенсионерки и попросил ее продиктовать свои паспортные данные. Как только пермячка это сделала, разговор прекратился.
На следующий день ей позвонила девушка, которая представилась младшим советником юстиции военной прокуратуры Пермского края, и напугала женщину: та продиктовала свои данные мошенникам, и теперь от ее имени зафиксирован подозрительный перевод средств на территорию Украины.
Назавтра с пенсионеркой связался «сотрудник банковского надзора» и убедил обналичить все накопления, чтобы ими не завладели аферисты. Следуя инструкциям звонившего, пермячка сняла со счета 450 тысяч рублей, сложила их в белый пакет вместе с заявлением в казначейство и отдала курьеру, которого узнала по заранее согласованному паролю. Лжесотрудник банковского надзора заверил женщину, что все деньги ей вернут через некоторое время.
За следующие четыре дня пенсионерка не раз звонила «сотруднику банковского надзора», чтобы узнать, когда можно забрать деньги, но так и не получила конкретных ответов. Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.
Полицейские задержали курьера аферистов. Предполагаемый виновник — уроженец Республики Бурятия 2000 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Правоохранители устанавливают, не причастен ли злоумышленник к другим таким эпизодам.