192 населенных пункта в Херсонской области остались без света и воды

Авария в энергосистеме Херсонской области оставила без электричества и водоснабжения более 120 тысяч местных жителей. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале, причиной стало повреждение подстанции «Новотроицкое» в результате обстрела.
Инцидент произошел в 23:10 по московскому времени. В результате аварии без электроснабжения оказались 192 населенных пункта, расположенных в семи муниципальных округах области. Наиболее серьезные повреждения энергосетей зафиксированы в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Великолепетихском округах. Частично проблемы с электричеством наблюдаются также в Горностаевском, Верхнерогачинском и Нижнесерогозском муниципальных образованиях.
По словам губернатора, социально значимые объекты региона временно переведены на аварийные источники питания. Сальдо заверил, что ситуация находится под контролем.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщал, что в Запорожской области полностью отсутствует электроснабжение из-за повреждений энергооборудования, вызванных обстрелами украинских вооруженных сил.