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192 населенных пункта в Херсонской области остались без света и воды

В Херсонской области в результате обстрела обесточена подстанция «Новотроицкое», без света остались более 120 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Авария в энергосистеме Херсонской области оставила без электричества и водоснабжения более 120 тысяч местных жителей. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале, причиной стало повреждение подстанции «Новотроицкое» в результате обстрела.

Инцидент произошел в 23:10 по московскому времени. В результате аварии без электроснабжения оказались 192 населенных пункта, расположенных в семи муниципальных округах области. Наиболее серьезные повреждения энергосетей зафиксированы в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Великолепетихском округах. Частично проблемы с электричеством наблюдаются также в Горностаевском, Верхнерогачинском и Нижнесерогозском муниципальных образованиях.

По словам губернатора, социально значимые объекты региона временно переведены на аварийные источники питания. Сальдо заверил, что ситуация находится под контролем.

Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщал, что в Запорожской области полностью отсутствует электроснабжение из-за повреждений энергооборудования, вызванных обстрелами украинских вооруженных сил.