192 населенных пункта в Херсонской области остались без света и воды

Инцидент произошел в 23:10 по московскому времени. В результате аварии без электроснабжения оказались 192 населенных пункта, расположенных в семи муниципальных округах области. Наиболее серьезные повреждения энергосетей зафиксированы в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Великолепетихском округах. Частично проблемы с электричеством наблюдаются также в Горностаевском, Верхнерогачинском и Нижнесерогозском муниципальных образованиях.