В Черемховском районе 35-летний мужчина украл два бензогенератора

35-летний житель Саянска украл в Черемховском районе два бензогенератора. Эти устройства находились на строительном участке. Как сообщии КП-Иркутск в ГУ МВД по Иркутской области, о пропаже заявил мастер площадки. Похитителя удалось найти по опознанию его машины, которые полицейские обнаружили по камерам видеонаблюдения.