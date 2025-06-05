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В Черемховском районе 35-летний мужчина украл два бензогенератора

Стоимость устройств оценили в 180 тысяч рублей.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

35-летний житель Саянска украл в Черемховском районе два бензогенератора. Эти устройства находились на строительном участке. Как сообщии КП-Иркутск в ГУ МВД по Иркутской области, о пропаже заявил мастер площадки. Похитителя удалось найти по опознанию его машины, которые полицейские обнаружили по камерам видеонаблюдения.

— Мужчина рассказал, что отвозил родственника в село Онот и, возвращаясь, заехал на стройку, чтобы попросить ведро. Но когда заметил генераторы, положил их в свой автомобиль и увез домой, — рассказали в пресс-службе полиции.

Стоимость украденных бензогенераторов оценили в 180 тысяч рублей. В отношении мужчины завели уголовное дело, ему грозит лишение свободы до двух лет.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что бывший депутат из Тулуна осужден за попытку мошенничества с жильем.