Темная ночь: ВСУ атаковали несколько российских регионов, Херсон и Запорожье остались без света

Без света и воды остались свыше 120 тысяч человек в Херсонской области.
Ростовская область в ночь на 5 июня подверглась атаке украинских беспилотников, в хуторе Сулин повреждены жилые дома и инфраструктура. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате налета повреждены строения на двух подворьях. В результате падения фрагментов уничтоженного БПЛА в одном из домов частично разрушена кровля, в другом — повреждены оконные стекла, оборваны электропровода, разрушено хозяйственное строение и поврежден легковой автомобиль.
В Херсонской области после ночной атаки ВСУ повреждена подстанция «Новотроицкое». Власти региона сообщают, что без воды и света остались более 120 тысяч человек, проживающих в 192 населенных пунктах.
Кроме того, опасность атаки БПЛА была объявлена во многих российских регионах. Что произошло в ночь на 5 июня — в материале URA.RU.
Ростовская область.
Российские средства ПВО уничтожили украинские дроны в Ростовской области. В результате падения обломков БПЛА повреждены жилые строения. В хуторе Сулин пострадали два домовладения: в одном разрушена крыша, в другом повреждены окна, электропроводка и хозяйственные постройки, сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Местные жители сообщают о звуках пролета дронов, взрывах и работе ПВО с вечера. Также сообщается, что их вероятной целью был аэродром под Миллерово, передает telegram-канал Shot. Жертв среди местных жителей не зафиксировано.
Запорожская область.
Запорожская область также подверглась массированной атаке украинских беспилотников, целившихся в энергообъекты. Губернатор Евгений Балицкий сообщил об уничтожении более десяти дронов ВСУ.
На месте происшествия работают аварийные службы, устраняя последствия обстрелов. Данных о жертвах и масштабах разрушений пока не поступало.
Ивановская область.
В Ивановской области объявлен режим опасности БПЛА. Систему предупреждения атак привели в действие около 5.47 (мск). Региональные спецслужбы отслеживают оперативную обстановку. Жителей области просят сохранять бдительность и следить за сообщениями оперштаба.
Опасность БПЛА в других российских регионах.
В Брянской, Воронежской и Курской областях объявили об опасности атак беспилотников. Подробностей о разрушениях и пострадавших нет.
МЧС Воронежской области первым распространило предупреждение о возможном налете дронов. Информация о подобной угрозе также появилась в Тамбовской и Рязанской области.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) также распространила экстренное предупреждение об угрозе атаки беспилотников на территории Орловской области. Жителям региона рекомендовано соблюдать повышенную бдительность.
Херсонская область.
В результате ночного налета беспилотников ВСУ на Херсонскую область, кассетными боеприпасами повреждены жилые дома в ряде населенных пунктов. Данные о возможных жертвах пока уточняются. В результате удара по трансформаторной подстанции без света остались четыре округа.
ВСУ наносили удары кассетными боеприпасамиФото: Владимир Сальдо.
Энергетики начали восстановительные работы, но ночные ремонты невозможны из-за угрозы атак дронов. В настоящее время без электроснабжения находятся 97 населенных пунктов с населением почти 68 тысяч человек. Все социальные объекты переведены на резервное питание, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
Он добавил, что в результате вечернего обстрела повреждена подстанция «Новотроицкое», оставив без электроснабжения 192 населенных пункта. Более 120 тысяч жителей семи муниципальных округов остались без света и воды.
Наибольшие повреждения электросетей зафиксированы в Геническом, Новотроицком и Ивановском округах. Частично пострадали сети Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского муниципальных образований.
Запорожская область.
В Запорожской области зафиксирован массированный обстрел беспилотниками, пострадали населенные пункты и энергообъекты. Над Мелитополем произошло не менее пяти взрывов, атакована электроподстанция, что привело к отключению света в Мелитополе, Приморске, Энергодаре и Акимовке. Аварийные бригады готовы приступить к восстановительным работам после нормализации обстановки.
Аварийные бригады готовятся к восстановлению электричества (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU.
Силы ПВО сбили более десяти вражеских дронов, но угроза повторных атак сохраняется. В Мелитополе осколки беспилотника ранили женщину 1948 года рождения, которая получила осколочные ранения лица от разбитого стекла. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность, не подходить к окнам и следовать указаниям властей.
Российские ПВО уничтожили 29 украинских дронов.
Ночью средствами противовоздушной обороны сбито 29 украинских беспилотников самолетного типа. Большая часть дронов уничтожена над Белгородской (15) и Ростовской (11) областями.
Три беспилотных аппарата сбиты над территорией Воронежской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Временные ограничения введены в аэропорту Калуга.
Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Калуга (Грабцево). В 6.30 (мск) запрет на прием и выпуск самолетов был снят.