Темная ночь: ВСУ атаковали несколько российских регионов, Херсон и Запорожье остались без света

Ростовская область в ночь на 5 июня подверглась атаке украинских беспилотников, в хуторе Сулин повреждены жилые дома и инфраструктура. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате налета повреждены строения на двух подворьях. В результате падения фрагментов уничтоженного БПЛА в одном из домов частично разрушена кровля, в другом — повреждены оконные стекла, оборваны электропровода, разрушено хозяйственное строение и поврежден легковой автомобиль.