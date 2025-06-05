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В российском регионе найден мертвый тигрёнок, обстоятельства смерти неизвестны

В окрестностях реки в Хабаровском крае группа рыбаков обнаружила убитого тигрёнка.

В окрестностях реки в Хабаровском крае группа рыбаков обнаружила убитого тигрёнка.

Уточняется, что значительная часть туловища животного была объедена хищниками. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Мертвого детеныша тигра нашли неподалеку от реки Пунчи, в окрестностях Мухенских минеральных источников. По информации, предоставленной Telegram-каналом, возраст малыша составлял чуть больше полугода.

Предположительно, причиной его гибели стало нападение и удушение более крупным и сильным хищником.

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