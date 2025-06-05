В поселке Усть-Ордынский пьяная женщина за рулем въехала в забор

В поселке Усть-Ордынский во время патрулирования улиц полицейские обратили внимание на машину, которая на ехала по дороге из сторону в сторону и создавала аварийные ситуации. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по Иркутской области, на требование остановиться, водитель продолжил ехать. Из-за высокой скорости автомобиль въехал в забор дома.
— Выяснилось, что за рулем была 26-летняя местная жительница. Из-за полученных травм при столкновении ее госпитализировали в больницу. Позже нарушительница рассказала, что пила алкоголь, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Результат алкотеста подтвердил слова женщины, уровень спирта в ее крови превысил норму в пять раз. Также установили, что женщина не имеет водительских прав. За эти нарушения водителю грозит арест от 10 до 15 суток или штраф в размере 45 тысяч рублей.