В поселке Усть-Ордынский пьяная женщина за рулем въехала в забор

В поселке Усть-Ордынский во время патрулирования улиц полицейские обратили внимание на машину, которая на ехала по дороге из сторону в сторону и создавала аварийные ситуации. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по Иркутской области, на требование остановиться, водитель продолжил ехать. Из-за высокой скорости автомобиль въехал в забор дома.