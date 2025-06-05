Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии пес спас настоятеля храма от нападения медведя

Собака породы бигль спасла буддийского монаха от медведя.

Источник: Аргументы и факты

В Японии собака породы бигль спасла буддийского монаха от нападения медведя. Об этом стало известно из сообщения Sora News 24.

29 мая настоятель храма Йококу в префектуре Ниигата гулял по горной тропе со своим питомцем. Внезапно на них напал медведь. Хищник повалил мужчину на землю, повредив ему плечо и связки на руке.

Годовалый пёс бросился на помощь хозяину. Он начал громко лаять и нападать на медведя, заставив его отступить в лес. После этого он продолжил преследовать медведя.

Когда настоятель пришёл в себя, то отправился на поиски собаки. Однако через полчаса ему позвонила жена и сообщила, что питомец самостоятельно вернулся домой.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье медведь напал на двух лесных пожарных.