В Японии пес спас настоятеля храма от нападения медведя

В Японии собака породы бигль спасла буддийского монаха от нападения медведя. Об этом стало известно из сообщения Sora News 24.
29 мая настоятель храма Йококу в префектуре Ниигата гулял по горной тропе со своим питомцем. Внезапно на них напал медведь. Хищник повалил мужчину на землю, повредив ему плечо и связки на руке.
Годовалый пёс бросился на помощь хозяину. Он начал громко лаять и нападать на медведя, заставив его отступить в лес. После этого он продолжил преследовать медведя.
Когда настоятель пришёл в себя, то отправился на поиски собаки. Однако через полчаса ему позвонила жена и сообщила, что питомец самостоятельно вернулся домой.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье медведь напал на двух лесных пожарных.