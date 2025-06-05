В Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в парке

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня — РИА Новости Крым. В Пионерском парке в Ялте приступили к восстановлению подпорных стен, которые были повреждены во время потопа в 2021 году. Об этом в своем Тelegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.