В Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в парке

По ее словам, на эти работы выделили около 220 миллионов рублей из резервного фонда республики. Реконструкция охватывает участок длиной 250 метров. Работы планируют завершить к ноябрю 2025 года.
Перед выходом на строительную площадку проведено комплексное обследование всей линии стены для определения масштабов повреждения, отметила она.
«Также подготовлено техзадание на разработку инженерных изысканий — для того, чтобы определить, какое необходимо оборудовать гидротехническое дно, нужно бурить порядка пяти скважин глубиной 30 метров», — рассказала Павленко.
Параллельно работали с ресурсоснабжающими организациями — через участок проходят четыре силовых кабеля «Крымэнерго». По проекту они будут подняты на высоту восемь метров и закреплены на специальных металлических конструкциях, отметила глава администрации.
Кроме того, специалисты рассчитывают возможность сохранить восемь взрослых кипарисов, находящихся у кромки парка.
«На опасных участках установлены ограничивающие знаки, предупреждающие, что ведутся земляные работы и проход запрещен. Прошу быть внимательными и особенно следить за детьми!» — подчеркнула мэр города.
Она добавила, что уже зафиксированы случаи, когда люди игнорируют запреты, в том числе с детьми пытаются пройти по огороженной территории.
В конце апреля этого года в Ялте рухнула часть подпорной стены в Пионерском парке. Прокуратура Крыма организовала проверку случившегося.
5 апреля в ялтинском поселке Ливадия также произошло обрушение подпорной стены. Жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения.