Подросток избил ребенка в Астане

«Инцидент с участием несовершеннолетнего зарегистрирован в полиции. В ходе проверки установлен 10-летний подросток, причастный к инциденту. В связи с недостижением возраста уголовной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, не представилось возможным возбудить уголовное дело», — сказано в сообщении в четверг.
Тем не менее сообщается, что законный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Отмечается, что материалы также направлены в комиссию по защите прав детей для дальнейшего рассмотрения и принятия дополнительных мер.
«Кроме того, подросток поставлен на профилактический учет», — сказано в сообщении.