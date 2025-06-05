Подросток избил ребенка в Астане

«Инцидент с участием несовершеннолетнего зарегистрирован в полиции. В ходе проверки установлен 10-летний подросток, причастный к инциденту. В связи с недостижением возраста уголовной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, не представилось возможным возбудить уголовное дело», — сказано в сообщении в четверг.