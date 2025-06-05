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Подросток избил ребенка в Астане

Астана. 5 июня. КазТАГ — Подросток избил ребенка в Астане, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Источник: pixabay.com

«Инцидент с участием несовершеннолетнего зарегистрирован в полиции. В ходе проверки установлен 10-летний подросток, причастный к инциденту. В связи с недостижением возраста уголовной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, не представилось возможным возбудить уголовное дело», — сказано в сообщении в четверг.

Тем не менее сообщается, что законный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Отмечается, что материалы также направлены в комиссию по защите прав детей для дальнейшего рассмотрения и принятия дополнительных мер.

«Кроме того, подросток поставлен на профилактический учет», — сказано в сообщении.