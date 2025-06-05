Миллеровский район подвергся атаке беспилотников

Согласно опубликованным данным, из-за падения фрагментов сбитого беспилотника повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная. В одном из домов обломки разрушили кровлю. В другом доме выбиты стекла, повреждены электропровода, разрушен сарай и поврежден автомобиль. Также загорелась и легковая машина, которую водитель припарковал возле магазина по улице Артиллерийская. Всего повреждения получили семь автомобилей.