Миллеровский район подвергся атаке беспилотников

Миллеровский район подвергся массовой атаке беспилотников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 5 июня.
Согласно опубликованным данным, из-за падения фрагментов сбитого беспилотника повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная. В одном из домов обломки разрушили кровлю. В другом доме выбиты стекла, повреждены электропровода, разрушен сарай и поврежден автомобиль. Также загорелась и легковая машина, которую водитель припарковал возле магазина по улице Артиллерийская. Всего повреждения получили семь автомобилей.
— На улице имени Маршала Ефимова обнаружены обломки БПЛА. Место их падения оцеплено, для их обезвреживания выехала саперная группа, — сообщил Юрий Слюсарь.