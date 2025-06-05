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Миллеровский район подвергся атаке беспилотников

В ночь на 5 июня Миллеровский район атаковали вражеские БПЛА.

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Источник: Комсомольская правда

Миллеровский район подвергся массовой атаке беспилотников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 5 июня.

Согласно опубликованным данным, из-за падения фрагментов сбитого беспилотника повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная. В одном из домов обломки разрушили кровлю. В другом доме выбиты стекла, повреждены электропровода, разрушен сарай и поврежден автомобиль. Также загорелась и легковая машина, которую водитель припарковал возле магазина по улице Артиллерийская. Всего повреждения получили семь автомобилей.

— На улице имени Маршала Ефимова обнаружены обломки БПЛА. Место их падения оцеплено, для их обезвреживания выехала саперная группа, — сообщил Юрий Слюсарь.