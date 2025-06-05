Появились подробности о возможно причастном к атаке в Иркутской области

В документах, которые изучило агентство, указано, что компанию оформили как ООО в Краматорске десять лет назад. Она связана с транспортными перевозками и торговлей.
В понедельник администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, его объявили в розыск. Он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области 1 июня. Фигурант — 1987 года рождения, уроженец Донецка.
Корреспондент РИА Новости выяснила, что Тимофеев прописан в челябинском Миассе. Сейчас там проживает его бабушка. Женщина рассказала, что не знает, где находится ее внук. По ее словам, идет следствие, никакой информации у семьи нет.
В воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.