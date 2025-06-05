Пять автомобилей пострадали в Воронеже из-за упавших деревьев

В пресс-службе ГО и ЧС сообщили, что к спасателям поступило шесть сообщений об упавших деревьях. В МЧС отметили, что ветер мог свалить и большее количество деревьев, просто о каких-то инцидентах в службу спасения могли не сообщать. Так, например, сломанная ветром ветка лежала на перекрестке Московского проспекта и проспекта Труда.