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Пять автомобилей пострадали в Воронеже из-за упавших деревьев

В среду, 4 июня, в столице Черноземья прошел несколько раз ливень, который сопровождался ветром до 20 метров в секунду.

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Источник: РИА "Новости"

Шквалистый ветер повалил несколько деревьев и сорвал крупные ветки. На улице Краснознаменной у дома № 167 ветка придавил автомобиль, но по словам очевидцев, машина устояла и получила лишь царапины. Также стволы сломались на улице Избирателей, и проезжая часть оказалась перекрыта.

На улице Варейкиса во дворе дома № 73 рухнуло дерево на ограждение контейнерной площадки для мусора. Под весом растений разрушилась кирпичная кладка и упала на четыре автомобиля. Обошлось без пострадавших.

В пресс-службе ГО и ЧС сообщили, что к спасателям поступило шесть сообщений об упавших деревьях. В МЧС отметили, что ветер мог свалить и большее количество деревьев, просто о каких-то инцидентах в службу спасения могли не сообщать. Так, например, сломанная ветром ветка лежала на перекрестке Московского проспекта и проспекта Труда.

Синоптики предупредили воронежцев, что в четверг, 5 июня, в Воронежской области будет без осадков, но ветрено.